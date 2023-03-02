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15:51, 2 марта 2023Экономика

В России продлят ограничения на снятие наличной валюты

Глава ЦБ Набиуллина заявила о продлении ограничений на снятие наличной валюты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Действие введенных год назад ограничений на снятие наличной валюты, перевод средств за рубеж и вывод средств нерезидентами из недружественных стран будет продлено. Об этом на ежегодной встрече представителей банков с руководством Центробанка заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По ее словам, все эти меры валютного контроля были необходимы для срочной стабилизации ситуации в условиях неопределенности. В целом они сработали, и в течение года часть ограничений смягчили или отменили, однако принципиальных изменений внешних условий не произошло, а значит, основные ограничения сохранятся.

Две недели назад Набиуллина объяснила, что ограничение на снятие со счетов наличной валюты, в первую очередь долларов и евро, связано со снижением их поступления в Россию. Она не исключила, что могут измениться какие-то нюансы, но в целом ситуация сохранится.

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Текущее ограничение на снятие наличной валюты со счетов и вкладов физических лиц действует до 9 марта. Оно подразумевает, что клиент банка может снять со счетов в долларах и евро средства, которые поступили туда до 9 марта 2022 года, но не более суммы, которая эквивалентна 10 тысячам долларов.

Ограничение на вывод физлицами денег за рубеж действует до 31 марта 2023 года. В его рамках граждане России и дружественных стран могут выводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте), а через системы денежных переводов — не более десяти тысяч долларов.

Работающие в России физлица-нерезиденты могут выводить за рубеж только средства в размере заработной платы, а для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, при этом не работающих в России, вывод средств полностью запрещен.

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Платон Щукин
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