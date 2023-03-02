Постпред России рассказал о прогнозах по защитной зоне на ЗАЭС

Ульянов: оснований для избыточно оптимистичных прогнозов по защитной зоне на ЗАЭС нет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о прогнозах по созданию защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил в интервью ТАСС, что в настоящее время повода для особого оптимизма нет.

«Думается, что гипотетически выход на договоренности все еще возможен, но оснований для избыточно оптимистических прогнозов сейчас нет», — сообщил дипломат.

Ульянов добавил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси активно участвует в разрешении ситуации и планирует довести ее до конца. Он продолжает переговоры с Россией, Украиной, Китаем и странами Запада.

Ранее постпред заявил, что Запланированная на 7 февраля ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС так и не состоялась, российская сторона ожидает ее «со дня на день».

