Постпред России рассказал о прогнозах по защитной зоне на ЗАЭС
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о прогнозах по созданию защитной зоны на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он отметил в интервью ТАСС, что в настоящее время повода для особого оптимизма нет.
«Думается, что гипотетически выход на договоренности все еще возможен, но оснований для избыточно оптимистических прогнозов сейчас нет», — сообщил дипломат.
Ульянов добавил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси активно участвует в разрешении ситуации и планирует довести ее до конца. Он продолжает переговоры с Россией, Украиной, Китаем и странами Запада.
Ранее постпред заявил, что Запланированная на 7 февраля ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС так и не состоялась, российская сторона ожидает ее «со дня на день».