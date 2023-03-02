В МИД заявили об участии России в выборах в Совет ООН

Замглавы МИД Рябков заявил, что РФ поучаствует в выборах в Совет ООН по правам человека

Россия будет участвовать в выборах в Совет ООН по правам человека, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия продолжает активно участвовать в деятельности совета в статусе наблюдателя. Нам небезразлична судьба этого ключевого правозащитного органа ООН, функционирование которого далеко от идеала. Несмотря на беспрецедентное давление на Россию, мы намерены принять участие в предстоящих выборах в совет, которые состоятся осенью текущего года в ходе 78-й сессии ГА ООН», — сказал он.

По словам Рябкова, РФ будет последовательно отстаивать принципы сотрудничества и налаживания конструктивного диалога государств в совете, чтобы найти оптимальное решение актуальных правозащитных проблем. Он отметил, что залогом эффективной реакции на современные вызовы в правозащитной сфере является коллективный ответ членов международного сообщества, учитывающий, а не игнорирующий интересы и подходы всех государств и групп стран.

Ранее замминистра Рябков заявил о причастности НАТО к военным преступлениям Вооруженных сил Украины. Он отметил, что страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине.

