В России прокомментировали предупреждение ВОЗ о риске новой пандемии

В центре «Вектор» назвали низкой вероятность передачи птичьего гриппа между людьми

Птичий грипп с крайне малой вероятностью может передаваться от человека человеку, на данный момент ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Так в центре «Вектор» прокомментировали предупреждение эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричарда Пибоди о риске новой пандемии, пишет ТАСС.

«Считается, что у вирусов гриппа птиц A(H5) нет способности к устойчивой передаче от человека к человеку, поэтому вероятность такого инфицирования крайне мала. Однако она может появиться в случае мутации вируса», — объяснили эпидемиологи.

В сообщении отмечается, что Роспотребнадзор с помощью сети лабораторий осуществляет постоянный мониторинг предпандемических вариантов вируса гриппа птиц, а также ведет исследование выявленных в России и мире штаммов. Там добавили, что в мире происходили единичные случаи заражения людей птичьим гриппом, однако случалось это в результате контакта с больной домашней птицей, а также в случае заражения птицами окружающей среды.

2 марта эпидемиолог ВОЗ Ричард Пибоди предупредил мир о риске пандемии птичьего гриппа из-за того, что вирус приобретет способность распространяться между людьми. Он отметил, что научное сообщество отслеживает вирусы и разрабатывает вакцины на случай их необходимости.