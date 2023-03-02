Омбудсмен сообщила об издевательствах над российскими военнопленными на Украине

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: российских пленных на Украине содержат без теплой одежды на улице

Российских военнопленных в украинском лагере «Запад-1» содержат на улице на холоде без теплой одежды. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова, передает РИА Новости.

«Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных "Запад-1", они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться», — пояснила она. По ее словам, содержание в таких условиях приводит к ухудшению здоровья без применения физических пыток.

При этом омбудсмен подчеркнула, что власти ЛНР в свою очередь обеспечивают пленных украинских военных теплыми вещами.

Ранее Сердюкова сообщала о прибытии в Луганск освобожденных военнопленных со следами пыток, в том числе с выбитыми зубами и следами насилия на теле.