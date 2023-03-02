Песков заявил о присутствии Путина в Кремле

Песков: Путин в Кремле получает доклады силовиков в связи с атакой в Брянской области

Президент России Владимир Путин сейчас присутствует в Кремле и получает постоянные доклады от глав силовых ведомств в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что имел в виду доклады директора ФСБ Александра Бортникова, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области при взаимодействии с силами Минобороны России проводится спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу России.

По словам губернатора Александра Богомаза, на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате ее атаки погиб один человек.