Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 2 марта 2023Забота о себе

Сексолог подсказал правила секса мужчинам с большими пенисами

Сексолог Резанов: мужчинам с большим членом нужны согревающие смазки и ограничители

Фото: Unsplash

Сексолог Евгений Резанов подсказал правила секса мужчинам со слишком большими пенисами, длина которых составляет более 17 сантиметров. Его слова цитирует издание «Клопс».

По мнению специалиста, для минимизации болезненных ощущений у партнерши во время полового акта с обладателем большого члена нужны смазки «с согревающим эффектом, на масляной или силиконовой основе». Он предложил мужчинам осваивать техники самоконтроля, помнить о риске для партнерши и использовать специальные секс-игрушки — кольца и ограничители для пениса.

Кроме того, Резанов порекомендовал больше внимания уделять прелюдии, а во время акта — выбирать подходящие позы. «Во время сексуального возбуждения в человеческом мозге выделяются эндогенные опиаты — природные обезболивающие, и чем оно выше, тем меньше будут заметны неприятные ощущения», — подсказал сексолог.

Материалы по теме:
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости… Например, иммунитет
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…Например, иммунитет
4 октября 2021
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила худшие поступки мужчин в постели. Одним из них, по ее словам, является полное игнорирование потребностей женщины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Украинский военный оценил потери ВСУ в Артемовске
В Гонконге заявили об отсутствии единой позиции у Европы по отношению к Китаю
Россия предупредила МАГАТЭ о хранении украинскими военными вооружений на АЭС
В Дании отказали украинцам в просьбе уволить из школы русскую учительницу
Россиянам упростили покупки в иностранных онлайн-магазинах
Врач рассказала о влиянии солнца на заболеваемость гриппом и ОРВИ
Сексолог подсказал правила секса мужчинам с большими пенисами
В США заявили о преимуществе России в украинском конфликте
Объем внешнего госдолга России впервые сократился за три года
Подтверждена безопасность вакцин против COVID для беременных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.