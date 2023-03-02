Сексолог подсказал правила секса мужчинам с большими пенисами

Сексолог Резанов: мужчинам с большим членом нужны согревающие смазки и ограничители

Сексолог Евгений Резанов подсказал правила секса мужчинам со слишком большими пенисами, длина которых составляет более 17 сантиметров. Его слова цитирует издание «Клопс».

По мнению специалиста, для минимизации болезненных ощущений у партнерши во время полового акта с обладателем большого члена нужны смазки «с согревающим эффектом, на масляной или силиконовой основе». Он предложил мужчинам осваивать техники самоконтроля, помнить о риске для партнерши и использовать специальные секс-игрушки — кольца и ограничители для пениса.

Кроме того, Резанов порекомендовал больше внимания уделять прелюдии, а во время акта — выбирать подходящие позы. «Во время сексуального возбуждения в человеческом мозге выделяются эндогенные опиаты — природные обезболивающие, и чем оно выше, тем меньше будут заметны неприятные ощущения», — подсказал сексолог.

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