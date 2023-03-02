Сексолог подсказал правила секса мужчинам с большими пенисами
Сексолог Евгений Резанов подсказал правила секса мужчинам со слишком большими пенисами, длина которых составляет более 17 сантиметров. Его слова цитирует издание «Клопс».
По мнению специалиста, для минимизации болезненных ощущений у партнерши во время полового акта с обладателем большого члена нужны смазки «с согревающим эффектом, на масляной или силиконовой основе». Он предложил мужчинам осваивать техники самоконтроля, помнить о риске для партнерши и использовать специальные секс-игрушки — кольца и ограничители для пениса.
Кроме того, Резанов порекомендовал больше внимания уделять прелюдии, а во время акта — выбирать подходящие позы. «Во время сексуального возбуждения в человеческом мозге выделяются эндогенные опиаты — природные обезболивающие, и чем оно выше, тем меньше будут заметны неприятные ощущения», — подсказал сексолог.
Ранее сексолог Трэйси Кокс перечислила худшие поступки мужчин в постели. Одним из них, по ее словам, является полное игнорирование потребностей женщины.