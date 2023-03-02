В Запорожской области сообщили об облавах украинских спецслужб

Рогов заявил, что спецслужбы Украины устроили массовые облавы в гордое Запорожье

Украинские спецслужбы совершают массовые облавы в городе Запорожье, чтобы найти людей, которые поддерживают Россию. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На протяжении примерно четырех дней идут массовые облавы, задержаны несколько десятков человек за посты или лайки в соцсетях 2014-2016 годов. (…) Люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году. Эти люди все задержаны и объявлены агентами Кремля», — сказал он.

Рогов отметил, что среди задержанных спецслужбами есть офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке. Как он утверждает, Киев пытается запугать проживающих в городе жителей, которые устали бояться.

Ранее Рогов допустил, что ближе к концу марта может произойти попытка контрнаступления ВСУ в Запорожской области, так как Киеву удастся «наловить достаточное количество людей». Также, по его словам, в подконтрольной Украине части региона в «сумасшедшей спешке» возводятся укрепрайоны.