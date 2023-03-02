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11:26, 2 марта 2023Россия

В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение

У Курильских островов зафиксировали второе за день землетрясение магнитудой 5

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло второе за день землетрясение — его магнитуда составила 5. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Сначала очаг землетрясения находился в 183 километрах от острова Итуруп на глубине 33 километра, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, подчеркнув, что данные о том, как ощущались подземные толчки, не поступали.

Затем землетрясение произошло спустя более чем шесть часов. Тогда его эпицентр был в 60 километрах южнее села Малокурильское на Шикотане. Ощутимость толчков была два балла.

Ранее научная организация Solar System Geometry Survey опубликовала видео, на котором нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс заявлял, что мощные землетрясения магнитудой более семи или восьми могут произойти в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов. Сейсмолог, который стал известен тем, что предрек землетрясение в Турции, объяснил возможную большую сейсмическую активность сближением планет.

В ответ на это директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров посоветовал спокойно относиться к прогнозу Хугербитса и напомнил, что Камчатка является территорией, где землетрясения не редкость из-за особенности региона, подчеркнув, что до сих пор в мире не существует надежного краткосрочного прогноза подземных толчков.

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Анастасия Шейкина
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