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11:03, 3 марта 2023Из жизни

76-летний бодибилдер раскрыл секреты идеальной физической формы

В США 76-летний бодибилдер назвал упорный труд секретом своей хорошей физической формы

Фото: @robbyrobinsonofficial

76-летний бодибилдер и персональный тренер из США Робби Робинсон раскрыл секреты идеальной спортивной формы. Об этом сообщает The Sun.

Робинсон начал заниматься силовыми тренировками в 1975 году и сделал блестящую карьеру в бодибилдинге. Он завоевал титулы «Мистер Америка», «Мистер мира» и «Мистер Вселенная», а в более зрелом возрасте стал абсолютным чемпионом международного соревнования по культуризму «Мистер Олимпия». Робинсон перестал принимать участие в соревнованиях в 55 лет, однако до сих пор продолжает регулярно заниматься в тренажерном зале.

Главными секретами хорошей физической формы бодибилдер назвал здоровое питание, тяжелую и упорную последовательную работу и любовь к тренировкам. «Вы можете сказать, что мне повезло с генетикой, но достичь таких результатов можно только благодаря упорному труду», — утверждает он.

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Сейчас Робинсон занимается три дня подряд и дает себе однодневный отдых между регулярными тренировками. Для поддержания здоровья он также чередует легкие и интенсивные тренировки каждую неделю. Мужчина часто делится своими достижениями в социальных сетях и нередко получает восхищенные комментарии от подписчиков. «Я не знаю, какая версия тебя лучше... сейчас или в 1980-х годах», — пишет один из пользователей. «Ты просто невероятен... Я знаю тебя с 1970-х годов, с тех пор как увлекся бодибилдингом в подростковом возрасте», — пишет другой.

Ранее 72-летний бодибилдер из США Линдси Уэйн поделился секретом хорошей физической формы и рассказал о своем питании. Он получил 26 наград в более чем 30 соревнованиях.

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Алиса Удовик
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