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02:00, 25 января 2023Из жизни

72-летний пенсионер-бодибилдер поделился секретом своей физической формы

72-летний бодибилдер из США рассказал, что не ест сладкое и регулярно ходил в спортзал

Фото: @lindsay_wain

72-летний бодибилдер из США Линдси Уэйн поделился секретом хорошей физической формы и рассказал о своем питании. Об этом сообщает Stoke Sentinel.

Мужчина занимается спортом уже много лет. Он руководит спортзалом Portland Gym в городе Лонгтон, штат Канзас, и регулярно ходит на тренировки. Уэйн часто бесплатно дает советы посетителям спортзала и с удовольствием соглашается присоединиться к их тренировкам.

Пенсионер также тщательно следит за своим питанием. «В моем рационе нет ни соли, ни сахара, ни молока. Я не ем сладкое: торты, печенье или шоколад. Вкусную еду, которую я люблю, мне нельзя!» — рассказывает он.

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Недавно Уэйн начал консультироваться с известным бодибилдером Джейсоном Корриком по прозвищу «Монстр массы». Теперь пенсионер соблюдает новую диету: с утра съедает овсянку с добавлением протеина, ест яйца и курицу на обед, полдничает стейком с жареными яйцами, а на ужин съедает треску с зеленой фасолью или брокколи. Помимо этого, Уэйт не забывает пить протеиновые коктейли в течение дня.

72-летний бодибилдер получил 26 наград в более чем 30 соревнованиях. Он утверждает, что собирается продолжать совершенствоваться и познавать возможности своего тела. «Некоторые люди говорят: "Тебе не кажется, что ты уже не тот?". Я отвечаю: "Нет. Я буду не тот, когда не смогу поднимать тяжести"» — говорит он.

Ранее 12-летний Рюсей Имаи, школьник-бодибилдер из Японии, рассказал о своих тренировках. Имаи принимал участие в телевизионных передачах и стал популярен в социальных сетях — у него уже около 500 тысяч подписчиков.

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Алиса Удовик
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