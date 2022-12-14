12-летний школьник-бодибилдер рассказал о своих тренировках

The Sun: 12-летний мальчик из Японии увлекся бодибилдингом и стал популярным в сети

12-летний Рюсей Имаи, школьник-бодибилдер из Японии, стал популярным в сети и рассказал о своих тренировках. Об этом сообщает The Sun.

Мальчик рассказал, что с годовалого возраста смотрел фильмы гонконгского и американского киноактера Брюса Ли и вдохновлялся его примером. По словам Имаи, он часто повторял его движения, а затем начал заниматься боевыми искусствами и увлекся бодибилдингом. «Хочу быть таким же крутым, как Брюс Ли. И двигаться так же быстро, как он», — признался мальчик.

Имаи тренируется каждый день. Он делает растяжку и упражнения на полу, качает мышцы и бегает. Имаи принимал участие в телевизионных передачах и стал популярен в социальных сетях — у него уже около 500 тысяч подписчиков. Мускулы мальчика привлекают внимание сверстников и в школе. «На уроках физкультуры, когда я переодеваюсь, мои друзья говорят: "У тебя отличные мышцы"», — рассказывает он.

Родители поддерживают Имаи и помогают ему в съемке роликов для социальных сетей. «Я бы хотел, чтобы он с чистым сердцем посвятил себя тому, что любит. И никогда не сдавался», — говорит отец мальчика.

Ранее сообщалось, что самые сильные в мире братья раскрыли секрет своей физической формы. По словам мужчин, в начале спортивного пути у них не было оборудования для тренировок, поэтому они импровизировали с упражнениями на свежем воздухе.