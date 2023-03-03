РИА Новости: Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Авторизованные сервисы Apple в России прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылку на службу техподдержки Apple.

По словам собеседника агентства, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом он уточнил, что прием iPhone по-прежнему осуществляется. «Именно iPad и MacBook из-за того, что деталей уже нет, поэтому они уже больше не принимают», — пояснил он.

Также в службе техподдержки Apple не смогли ответить, когда прием iPad и MacBook возобновится.

Ранее сообщалось, что китайские поставщики Apple задумали перенести производство во Вьетнам и Индию. По данным Bloomberg, производители техники для Apple запланировали диверсифицировать свой бизнес и снизить зависимость от Китая. В частности, перевести свое производство хочет компания GoerTek, которая выпускает для корпорации Тима Кука наушники AirPods.