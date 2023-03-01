Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:36, 1 марта 2023Наука и техника

Поставщики Apple захотели уйти из Китая

Bloomberg: 9 из 10 поставщиков Apple в Китае перенесут производство в другие регионы

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайские поставщики Apple задумали перенести производство во Вьетнам и Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно авторам агентства, производители техники для Apple запланировали диверсифицировать свой бизнес и снизить зависимость от Китая. В частности, перевести свое производство хочет компания GoerTek, которая выпускает для корпорации Тима Кука наушники AirPods. Фирма уже выделила 280 миллионов долларов на новый завод во Вьетнаме и планирует расширить производство в Индии.

По словам специалистов, работающие в Китае компании хотят снизить риски из-за растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также торговой войны между двумя государствами. «Корпорации выведут мощности из страны намного быстрее, чем ожидают многие наблюдатели», — подчеркнули журналисты. По их оценкам, 9 из 10 поставщиков Apple уже задумались о переводе производства в другие страны.

Приоритетным регионом для переезда рассматривают Вьетнам, в качестве резервного бизнес рассматривает Индию. Однако этот процесс не будет быстрым. По оценкам Bloomberg Intelligence, может потребоваться восемь лет, чтобы вывести только 10 процентов мощностей Apple за пределы Китая.

В конце декабря стало известно, что Apple перенесет часть производства премиальных iPhone из Китая во Вьетнам. Таким образом, Foxconn лишится статуса единственного производителя топовых смартфонов американского бренда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Германии подняли вопрос о национализации «Северного потока-2»
Модели вышли на подиум в меняющей цвет одежде на показе бренда Anrealage
Балерина Большого театра заявила в полицию о преследованиях экс-возлюбленного
Служебная овчарка привела российских полицейских к дому грабителя
Поставщики Apple захотели уйти из Китая
Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России
Самолеты едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки пилота
В российском регионе дольщики не дождались квартир от застройщика и умерли
США признали неспособность изменить состав постоянных членов СБ ООН
Международная ассоциация бокса завела дело против бойкотирующих ЧМ стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.