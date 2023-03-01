Поставщики Apple захотели уйти из Китая

Bloomberg: 9 из 10 поставщиков Apple в Китае перенесут производство в другие регионы

Китайские поставщики Apple задумали перенести производство во Вьетнам и Индию. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно авторам агентства, производители техники для Apple запланировали диверсифицировать свой бизнес и снизить зависимость от Китая. В частности, перевести свое производство хочет компания GoerTek, которая выпускает для корпорации Тима Кука наушники AirPods. Фирма уже выделила 280 миллионов долларов на новый завод во Вьетнаме и планирует расширить производство в Индии.

По словам специалистов, работающие в Китае компании хотят снизить риски из-за растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также торговой войны между двумя государствами. «Корпорации выведут мощности из страны намного быстрее, чем ожидают многие наблюдатели», — подчеркнули журналисты. По их оценкам, 9 из 10 поставщиков Apple уже задумались о переводе производства в другие страны.

Приоритетным регионом для переезда рассматривают Вьетнам, в качестве резервного бизнес рассматривает Индию. Однако этот процесс не будет быстрым. По оценкам Bloomberg Intelligence, может потребоваться восемь лет, чтобы вывести только 10 процентов мощностей Apple за пределы Китая.

В конце декабря стало известно, что Apple перенесет часть производства премиальных iPhone из Китая во Вьетнам. Таким образом, Foxconn лишится статуса единственного производителя топовых смартфонов американского бренда.