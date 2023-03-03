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19:06, 3 марта 2023Наука и техника

Apple изобрела «Face ID для здоровья»

Appleinsider: Apple запатентовала биометрическую систему для контроля за здоровьем

Фото: Keming Tan / Unsplash

В сети обнаружили патент Apple на медицинскую биометрическую систему. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В описании документа, опубликованного на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), говорится об устройстве будущей системы. Авторы изобретения предложили сканировать различные части тела пользователя, загружать в систему и анализировать с помощью специальных программ.

Инженеры Apple описывают изобретение как подобное биометрическому сенсору Face ID устройство, которое может сканировать пользователя и контролировать состояние его здоровья. Результаты анализа будут выгружаться в фирменное приложение «Здоровье» на iPhone или iPad.

По словам создателей системы, для мониторинга пользователю не придется полностью сканировать себя — достаточно лица и некоторых других частей тела. «Поскольку жировые ткани имеют тенденцию откладываться в определенных жировых карманах, таких как области на щеках и шее, эти области могут быть более показательными для вычисления состава тела, чем другие», — объяснили инженеры Apple.

В сентябре 2022 года в сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. Инженеры компании описали устройство передней панели, которая сохраняла бы свои свойства после длительного периода использования.

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Андрей Ставицкий
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