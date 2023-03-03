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07:01, 3 марта 2023Ценности

Хирург раскрыл причины асимметрии груди и способы ее коррекции

Пластический хирург Азизян: беременность может быть причиной асимметрии груди

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Пластический хирург Ваагн Азизян раскрыл причины асимметрии груди у женщин и перечислил безопасные способы, которые позволяют скорректировать ее внешний вид. Соответствующий комментарий приводит Life.

В первую очередь, по словам доктора, визуальный изъян молочных желез может быть связан с генетической предрасположенностью и пороками развития в период беременности. Помимо этого, как сообщает медик, приобретенная асимметрия зачастую развивается при возрастных изменениях на фоне полового созревания, когда грудь значительно увеличивается в размерах.

Кроме того, Азизян добавил, что гормональный сбой или травмы и нарушения в позвоночнике влияют на отличия в форме, размере и расположении груди.

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Также Азизян заявил, что решить проблемы, связанные с визуальными дефектами молочных желез, поможет пластическая операция.

В случаях, когда разница в размерах молочных желез значительна или пациентка не удовлетворена объемами и их формой, может быть выполнена коррекция груди при помощи хирургии. Если асимметрия связана с воспалительными, онкологическими процессами, искривлением позвоночника или другими причинами, которые требуют дополнительного предварительного лечения, эстетический этап коррекции молочных желез проводится после соответствующего лечения

Ваагн АзизянПластический хирург

Ранее в марте пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев раскрыл самый популярный размер груди, который выбирают россиянки при увеличении. Медик признался, что после маммопластики женщины предпочитают иметь второй с половиной или третий размер груди. Также он добавил, что реже пациентки хотят получить от третьего с половиной до пятого размера.

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Екатерина Ештокина
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