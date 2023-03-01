Хирург раскрыл самый популярный у россиянок размер груди для увеличения

Хирург Магомед Нальгиев: россиянки предпочитают чаще всего третий размер груди

Пластический и реконструктивный хирург Магомед Нальгиев раскрыл самый популярный размер груди, который выбирают россиянки для увеличения. Соответствующие комментарии приводит «Газета.ru».

Специалист рассказал, что чаще всего пациенты не могут самостоятельно выбирать размер импланта. По его словам, необходима консультация хирурга, который учтет анатомические особенности женщины. «Привлекательность зависит не от величины, а от красивой и подтянутой формы груди. Она будет намного эффектнее, чем большая бесформенная грудь», — пояснил доктор.

При этом медик признался, что после маммопластики (пластическая операция на молочной железе, которая заключается в изменении ее формы и размера — прим. «Ленты.ру») россиянки предпочитают иметь второй с половиной или третий размер груди. Также он добавил, что реже женщины хотят получить от третьего с половиной до пятого размера.

«Все сильно зависит от антропометрических данных потенциальных клиентов. Если у девушки узкая грудная клетка, то ей не удастся установить большие импланты, а если слишком широкая, то маленькие импланты тоже не подойдут, так как эффект увеличения будет совсем не большой», — заключил Нальгиев.

В феврале пластический хирург Эшли Амальфи назвала самые популярные пластические операции у пациентов моложе 30 лет. По словам Амальфи, чаще всего клиенты в возрасте от 20 до 30 лет обращаются к врачам за подтяжкой и увеличением груди. Кроме того, молодые люди часто делают инъекции ботокса, чтобы избавиться от первых признаков старения.