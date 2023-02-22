Хирург назвала самые популярные пластические операции у молодежи

Хирург Амальфи назвала пластику груди самой популярной операцией у молодежи

Пластический хирург Эшли Амальфи назвала самые популярные пластические операции у пациентов моложе 30 лет. Материал на эту тему публикует New York Post.

Согласно исследованию, опубликованному Американской академией лицевой пластической и реконструктивной хирургии, врачи отмечают рост спроса на хирургические вмешательства среди молодежи в последние пять лет.

По словам Амальфи, чаще всего клиенты в возрасте от 20 до 30 лет обращаются к врачам за подтяжкой и увеличением груди. Кроме того, молодые люди часто делают инъекции ботокса, чтобы избавиться от первых признаков старения. Медик связывает данную тенденцию с тем, что представители поколения Z лучше заботятся о себе, нежели более зрелые люди.

«Молодые люди раньше начинают инвестировать деньги в свою внешность — это прекрасно! Возрастные рамки в моей сфере расширяются, и это не может не радовать», — подчеркнула собеседница издания и отметила, что молодые пациенты, как правило, не скрывают наличие пластики от общественности.

В январе хирург Виктория Блинова перечислила пять самых популярных пластических операций у россиян. По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика. Кроме того, в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

