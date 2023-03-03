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13:19, 3 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении ВСУ почти всех мостов на подступах к Артемовску

В ЧВК «Вагнер» заявили об уничтожении ВСУ почти всех мостов на подступах к Артемовску

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили почти все мосты на подступах к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно РИА Новости от одного из бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«При отступлении украинская армия все взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — заявил вагнеровец.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил, что Артемовск практически окружен. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить старикам и детям покинуть город.

Как утверждает советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, Киев намерен вывести некоторые части из города, но это не коснется мобилизованных. Их задачей, считает он, будет замедление продвижения российских войск.

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Алевтина Запольская
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