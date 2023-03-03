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12:54, 3 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о планах Киева вывести некоторые части из Артемовска

Власти ДНР сообщили о планах Киева вывести некоторые воинские части из Артемовска

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Киев планирует вывести из Артемовска (украинское название — Бахмут) некоторые воинские части, но, скорее всего, это коснется регулярных войск. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По словам Гагина, украинские власти не будут выводить из Артемовска мобилизованных, которых «бросят там, чтобы мы о них спотыкались, для того, чтобы несколько замедлить наше продвижение».

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК практически окружили Артемовск. Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского позволить старикам и детям покинуть город.

По словам командира тактической группы аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», им поступил приказ на выход из Артемовска. Отмечается, что группа зашла в город 110 суток назад.

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Алевтина Запольская
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