Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 3 марта 2023Из жизни

Женщина поймала бойфренда на измене с мачехой благодаря отпечаткам ладоней

Женщина обнаружила отпечатки ладоней бойфренда на пыльном столе и поймала его на измене

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

31-летняя пользовательница TikTok Джесс О'Коннор поймала возлюбленного на измене благодаря тому, что увидела отпечатки его ладоней на пыльном столе. Об этом сообщает New York Post.

Женщина рассказала, что состояла в отношениях с бойфрендом четыре года и не сомневалась в его верности. Однажды пара приехала на ужин к мачехе и отцу О'Коннор, а затем осталась ночевать в их доме. Посреди ночи женщина проснулась и обнаружила, что возлюбленного нет в постели. Она спустилась на первый этаж дома и увидела бойфренда, спящего на диване. Затем она отправилась в столовую, где нашла два пустых бокала из-под шампанского и два мобильных телефона. На полу она обнаружила одежду партнера.

О'Коннор вернулась в гостиную и стянула одеяло с мужчины. «Он пытался одеться в спешке, поэтому натянул ее трусы. На нем были ее чертовы кружевные трусики», — рассказывает она. Женщина начала кричать на бойфренда и разбудила родителей. Мачеха попыталась скрыть интрижку с партнером падчерицы и заявила, что он случайно взял ее трусы из корзины для нижнего белья в прачечной. Однако, по словам О'Коннор, она убедилась в том, что бойфренд изменил ей с мачехой, когда заметила отпечатки их ладоней на пыльном обеденном столе.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

После произошедшего тиктокерша разорвала отношения с партнером, а ее отец развелся с ее мачехой. О'Коннор призналась, что ей пришлось обратиться к психологу, чтобы прийти в себя после этой истории. «Мне потребовалось много времени, чтобы пережить это. Вот почему я не замужем уже пять лет», — говорит она.

О'Коннор получила множество комментариев со словами поддержки. «Я даже не могу представить, что ты чувствовала и что чувствуешь сейчас, но такие люди тебе не нужны. Я рада, что их больше нет в твоей жизни», — пишет один комментатор.

Ранее сообщалось, что пользовательница форума узнала об изменах бойфренда и придумала необычный способ отомстить ему. Пользователи поддержали женщину и восхитились ее планом мести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Правоохранители предположили взрыв беспилотника под Коломной
Невролог рассказала о неочевидном симптоме развития деменции
Женщина поймала бойфренда на измене с мачехой благодаря отпечаткам ладоней
В сети предупредили об опасностях секса по дружбе
Средняя сумма микрозайма москвича к 8 Марта составила 11,5 тысячи рублей
В США рассказали о «списке смерти» Украины для раскрывших правду о Крыме
В Николаеве сообщили об уничтожении базы диверсантов-подводников ВСУ
Глобальное потепление увеличило продолжительность ударов молний
Российских заключенных предложили переселять в колонии с возможностью заработка
В США сочли Байдена неспособным управлять страной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.