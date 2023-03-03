76-летняя певица Шер сменила имидж

76-летняя певица Шер перекрасилась в блондинку и привлекла внимание фотографов

Американская певица Шер сменила имидж и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Paris Match.

76-летнюю знаменитость запечатлели на звездной вечеринке, организованной в ночном клубе Avalon Hollywood & Bardot в Лос-Анджелесе, США. Исполнительница пришла на мероприятие в жакете, украшенном черными пайетками, блузе с глубоким декольте и серых брюках. Образ дополнили черные ботинки.

Также артистка продемонстрировала новый цвет волос. На размещенных кадрах видно, что Шер решила перекраситься в блондинку.

В декабре 2022 года американский ювелир Майк Фрид раскрыл многомиллионную стоимость обручального кольца Шер, которое она получила от рэпера Александра Эдвардса. Сообщалось, что 36-летний музыкант преподнес поп-исполнительнице изделие с бриллиантом грушевидной формы весом около шести карат и дорожкой из маленьких бриллиантов. По словам эксперта, стоимость данного кольца составляет как минимум 250 тысяч долларов.