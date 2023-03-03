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17:08, 3 марта 2023Ценности

В Китае мужчины стали рекламировать женское нижнее белье в сети вместо девушек

В Китае мужчины стали рекламировать нижнее белье вместо девушек из-за местного закона

Кадр: @xiaojingcanxue

В Китае мужчины стали рекламировать в сети женское нижнее белье вместо девушек-моделей из-за местных нормативных актов. Соответствующую информацию приводит New York Post.

Отмечается, что манекенщицам запретили демонстрировать подобные вещи в онлайн-трансляциях магазинов. Причиной тому стал закон о запрете распространения непристойных материалов в интернете.

По данным Statista, в 2023 году объем онлайн-покупок в стране оценивается более чем в 700 миллиардов долларов. В свою очередь ретейлеры, чтобы обойти упомянутый запрет и не потерять доход, начали нанимать мужчин для демонстрации указанных предметов гардероба.

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Так, манекенщики появляются на видео в различных вещах, включая бюстгальтеры пуш-ап, облегающие корсеты и ночные рубашки с кружевной отделкой. В то же время известно, что в Китае также борются с «женоподобными» изображениями мужчин в средствах массовой информации, поэтому способ исправить ситуацию может вызвать новые проблемы у продающих одежду компаний.

В августе 2022 года сообщалось, что Нигерия стала первой страной мира, которая запретила белым моделям сниматься в рекламных кампаниях и озвучивать проморолики. По словам президента Ассоциации рекламных агентств Нигерии Стива Бабаеко, новые правила призваны поддержать местных профессионалов, которые находятся в тени востребованных иностранных манекенщиц и актеров.

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Алина Гостева
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