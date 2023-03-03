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12:43, 3 марта 2023Россия

Кремль высказался о формате совещания Путина с Совбезом

Песков заявил, что совещание Путина с Совбезом пройдет в закрытом режиме

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России в пятницу как обычно пройдет в закрытом формате. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Будут ли показаны вступительные слова главы государства, зависит от решения главы государства, рассказал Песков. «Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает», — пояснил он.

Днем ранее ряд Telegram-каналов сообщили о внеплановом созыве Совбеза. Пресс-секретарь Путина эту информацию опроверг. Он пояснил, что совещание будет плановым и пройдет 3 марта.

2 марта глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане на территории Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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Евгения Куликова
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