Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе

Посол России заявил, что подготовка к запуску системы «Мир» на Кубе близка к завершению

Посол России в Гаване Андрей Гуськов рассказал о скором запуске российской платежной системы «Мир» на Кубе в беседе с РИА Новости.

По информации кубинской стороны, работа над запуском системы в этой близка к завершению, отметил Гуськов. «Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров», — добавил он.

В октябре пресс-служба кубинского посольства в Москве анонсировала, что карты «Мир» начнут принимать на Кубе до конца 2022 года. Над внедрением системы Гавана работает совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) с конца 2021 года.

В настоящее время картой мир можно воспользоваться в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.