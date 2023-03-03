Популярный iPhone резко подешевел

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 в России снизилась до 65 тысяч рублей

Стоимость выпущенного в 2021 году iPhone 13 резко снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, к концу февраля iPhone 13 подешевел на российском рынке до 65 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 80 тысяч рублей. «Смартфон остается актуальным до сих пор, но в наши дни его можно купить гораздо дешевле», — прокомментировали удешевление авторы издания.

Также на российском рынке подешевел iPhone 12. Выпущенный осенью 2020 года телефон оказался доступен за 46 тысяч рублей. Речь идет о базовой версии с накопителем емкостью 64 гигабайта.

Смартфон iPhone 13 вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором Apple A15 Bionic, 4 гигабайтами оперативной и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также устройство получило аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID, NFC.

В конце декабря стало известно, что стоимость представленного в 2020 году iPhone SE снизилась на 25 процентов. Оцененный на старте продаж в 40 тысяч рублей аппарат стал доступен за 30 тысяч рублей.