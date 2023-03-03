Спасшего девочек при нападении украинских диверсантов мальчика наградили медалью

СК наградил медалью мальчика за спасение девочек при нападении диверсантов под Брянском

По поручению председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, ведомственной медалью «Доблесть и отвага» наградили десятилетнего Федора, спасшего девочек 6 и 7 лет при нападении украинских диверсантов в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

В ведомстве отметили проявленные мальчиком героизм и самоотверженность.

Ранее сообщалось, что 2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, Федор был ранен в грудную клетку. Юноша помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь, а затем провел их через лес и поймал попутную машину.