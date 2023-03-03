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17:29, 3 марта 2023Силовые структуры

Спасшего девочек при нападении украинских диверсантов мальчика наградили медалью

СК наградил медалью мальчика за спасение девочек при нападении диверсантов под Брянском

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

По поручению председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, ведомственной медалью «Доблесть и отвага» наградили десятилетнего Федора, спасшего девочек 6 и 7 лет при нападении украинских диверсантов в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

В ведомстве отметили проявленные мальчиком героизм и самоотверженность.

Ранее сообщалось, что 2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители границы обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, Федор был ранен в грудную клетку. Юноша помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь, а затем провел их через лес и поймал попутную машину.

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Илона Палей
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