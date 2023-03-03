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16:32, 3 марта 2023Бывший СССР

Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета

Очевидец: экипаж сбитого над Енакиево самолета катапультировался не сразу

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

После того, как над Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР), сбили самолет, из него катапультировались два летчика. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил очевидец, наблюдавший за падением борта.

«Я нахожусь в городе Кировское, это 20 километров от Енакиево. Был мощный хлопок в небе, и через пару мгновений уже было видно, как падает самолет. Через минуты три было видно, как катапультировались два летчика. Один полетел в сторону шахты, второй в сторону Ждановки», — описал момент падения собеседник «Ленты.ру».

Другая жительница ДНР рассказала «Ленте.ру», что звук от падения или работы ПВО был слышен в Шахтерске, который находится в 40 километрах от Енакиево.

О сбитом над Енакиево самолете стало известно днем в пятницу, 3 марта. В результате его падения никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Роман Храменков. По его словам, самолет упал на территории фермерского хозяйства, хозяин которого сообщил, что борт «лежит в полях».

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Варвара Кошечкина
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