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14:59, 3 марта 2023Россия

Появились кадры встречи раненного диверсантами под Брянском ребенка с матерью

Раненный диверсантами в Брянской области ребенок встретился с матерью и попал на видео

Раненный диверсантами в Брянской области 10-летний Федор встретился с матерью после операции. Воссоединение семьи попало на видео, кадры публикует РИА Новости.

На публикуемых кадрах женщину в медицинской маске пускают в палату к сыну, которого она не видела много часов после ранения. На встрече матери с ребенком присутствовал также губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По данным Telegram-канала Shot, операция по извлечению застрявшей пули длилась четыре часа. Уточняется, что сейчас ребенок уже пришел в себя и в состоянии принимать пищу и пить самостоятельно.

Вооруженная группа диверсантов проникла на территорию села Любечане Брянской области утром 2 марта. Как сообщил Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль, убив находившегося за рулем мужчину. Также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию.

Марк Леонов
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