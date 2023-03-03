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20:39, 3 марта 2023Забота о себе

Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита

Гастроэнтеролог Сергей Вялов: одним из неочевидных признаков гастрита является переедание

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Неочевидные признаки гастрита перечислил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Симптомы, которые часто игнорируются пациентами, он назвал россиянам в беседе с News.ru.

По словам Вялова, основных симптомов у классического гастрита, при котором появляется воспаление желудка и разрушается слизистая оболочка органа, нет. «Тогда ничего не болит и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после», — предупредил Вялов.

Если работа желудка уже нарушена, симптомом гастрита может быть ощущение тяжести в желудке, а также раннее или, наоборот, не наступающее чувство насыщения, продолжил врач. «Кажется, что съел немного, а как будто слона проглотил. Или, наоборот, появляется бездонная бочка: ешь, ешь, а насыщения все нет», — сказал Вялов. Также он указал на то, что о гастрите может говорить жжение в верхнем отделе желудка.

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Александра Лисица
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