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12:42, 3 марта 2023Россия

Кремль высказался о действиях мальчика при теракте в Брянской области

Песков: героизм погибшего под Брянском мужчины и спасшего двух девочек мальчика отметят

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Героизм погибшего при теракте в Брянской области мужчины и спасшего двух девочек мальчика будет отмечен. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Слушайте, разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины. Вся страна гордится ими. Сейчас своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, произошедшее в Брянской области будет разбираться, кроме того, будут приняты меры, чтобы не допустить подобные события в будущем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 2 марта, сообщил, что на территорию региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки один человек погиб, десятилетний мальчик был ранен.

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Варвара Кошечкина
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