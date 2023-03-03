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12:39, 3 марта 2023Россия

В Кремле высказались о последствиях атаки диверсантов на Брянскую область

Пресс-секретарь Путина Песков: атака диверсантов на Брянскую область будет разбираться
Оружие украинских диверсантов

Оружие украинских диверсантов. Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Атака диверсантов на Брянскую область будет разбираться. Так о последствиях событий 2 марта высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

2 марта на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, один несовершеннолетний получил ранение.

По словам представителя Кремля, органы власти сделают из случившегося выводы.

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — заявил представитель президента.

В пятницу, 3 марта, состоится плановое заседание Совета безопасности России. Известно, что мероприятие пройдет в закрытом режиме. Будет ли на нем обсуждаться атака диверсантов, неизвестно.

Ранее Путин обвинил украинских диверсантов в сознательном обстреле машины с детьми. Действия ВСУ в российском регионе глава государства оценил как терроризм.

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Марк Леонов
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