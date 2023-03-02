Бастрыкин направил следственную группу на место диверсии в село Любечане Брянской области

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин направил следователей на место диверсии в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что в следственную группу, в частности, входят криминалисты и эксперты. В ведомстве заверили, что на данный момент ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли два человека, один несовершеннолетний получил ранение.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию села Любечане в Брянской области. Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями.

Позже в ФСБ сообщили, что по нарушившим государственную границу России диверсантам с Украины был нанесен артиллерийский удар после того, как они были выдавлены обратно за пределы страны. Кроме того, в районе диверсии было обнаружено большое количество взрывных устройств.