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13:43, 3 марта 2023Спорт

Выступающий в нейтральном статусе гонщик описал отношение европейцев к россиянам

Гонщик MV2S Racing Вячеслав Гутак заявил, что в Европе к россиянам относятся отлично

Фото: Rui Alves / Unsplash

Вячеслав Гутак, российский гонщик французской команды MV2S Racing из азиатской серии гонок на выносливость «Ле-Ман», в комментарии «Ленте.ру» описал отношение европейцев к россиянам. 19-летний спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, заявил, что не встречал по отношению к себе неприязни.

«Год назад никто не понимал, что происходит. Нам приходилось искать новые пути, места, команды. Все действующие контракты были прерваны. А сейчас с заключением контрактов и отношением к нам в спортивной среде все хорошо. В Европе к нам относятся отлично. Напряженность может чувствоваться, если встречаешь коллег из Украины, но мы все равно стараемся общаться позитивно», — рассказал он.

Гутак добавил, что не замечал также негативных комментариев иностранцев из-за отсутствия у россиян флага. «Еще до СВО мы выступали на некоторых гонках под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов в российском спорте. Нет никакой катастрофы в нейтральном статусе», — добавил он.

Гутак дебютировал в гонках на выносливость азиатской серии «Ле-Ман» в 2022 году в составе команды G-Drive Racing. В текущем сезоне россиянин перешел в MV2S, напарниками гонщика стали французы Жером де Саделер и Фабьен Лавернь. Команда остановилась в шаге от чемпионского титула.

Андрей Стрельцов
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