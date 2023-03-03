Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Новак Джокович
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Дубай (м)
Варвара Грачёва
Завтра
03:00 (Мск)
Слоан Стивенс
Остин
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
14:57, 3 марта 2023Спорт

Российский гонщик оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене

Российский гонщик MV2S Racing Вячеслав Гутак заявил, что выступать без флага грустно

Фото: Страница Вячеслава Гутака во «ВКонтакте»

Российский гонщик французской команды MV2S Racing Вячеслав Гутак в комментарии «Ленте.ру» оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене.

«Конечно, грустно выступать без флага, когда звучит гимн не твоей страны. Но как иначе? Я вижу только три пути: либо не выступаешь, либо выступаешь под лицензией какой-нибудь Испании или Кыргызстана, либо — под нейтральным флагом, но все знают, что ты русский. Мне кажется, последнее лучше всего», — поделился спортсмен.

Гутак добавил, что у спортсменов не остается выбора. «Отсутствие флага — это не то, что останавливает, тем более в таком виде спорта, как гонки. Нам и так непросто, ведь чтобы ездить, нужно решать много разных вопросов, например, со спонсорами. Прощаться с карьерой из-за флага кажется абсурдным. Мы спортсмены и работаем многие годы, чтобы быть там, где мы есть», — заявил гонщик.

MV2S Racing выступает в гонках на выносливость азиатской серии «Ле-Ман». Гутак перешел в команду в текущем сезоне, напарниками гонщика стали французы Жером де Саделер и Фабьен Лавернь. Команда остановилась в шаге от чемпионского титула. Россиянин дебютировал в «Ле-Ман» в 2022 году в составе команды G-Drive Racing.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили об использовании оружия НАТО в диверсии под Брянском
Российские войска уничтожили до 210 бойцов ВСУ на донецком направлении
51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров
Над городом в ДНР сбили самолет
Пытавшегося уплыть на Украину россиянина приговорили к 6 годам колонии
Россиянка ударила маленького ребенка квартиросъемщицы и напала на полицейских
Появились кадры встречи раненного диверсантами под Брянском ребенка с матерью
Российская журналистка появилась на Неделе моды в прозрачном платье
Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении
Российский гонщик оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.