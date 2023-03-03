Российский гонщик оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене

Российский гонщик MV2S Racing Вячеслав Гутак заявил, что выступать без флага грустно

Российский гонщик французской команды MV2S Racing Вячеслав Гутак в комментарии «Ленте.ру» оценил выступление под нейтральным флагом на мировой арене.

«Конечно, грустно выступать без флага, когда звучит гимн не твоей страны. Но как иначе? Я вижу только три пути: либо не выступаешь, либо выступаешь под лицензией какой-нибудь Испании или Кыргызстана, либо — под нейтральным флагом, но все знают, что ты русский. Мне кажется, последнее лучше всего», — поделился спортсмен.

Гутак добавил, что у спортсменов не остается выбора. «Отсутствие флага — это не то, что останавливает, тем более в таком виде спорта, как гонки. Нам и так непросто, ведь чтобы ездить, нужно решать много разных вопросов, например, со спонсорами. Прощаться с карьерой из-за флага кажется абсурдным. Мы спортсмены и работаем многие годы, чтобы быть там, где мы есть», — заявил гонщик.

MV2S Racing выступает в гонках на выносливость азиатской серии «Ле-Ман». Гутак перешел в команду в текущем сезоне, напарниками гонщика стали французы Жером де Саделер и Фабьен Лавернь. Команда остановилась в шаге от чемпионского титула. Россиянин дебютировал в «Ле-Ман» в 2022 году в составе команды G-Drive Racing.