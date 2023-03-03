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16:58, 3 марта 2023Наука и техника

Спрос на HIMARS в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос

В Lockheed Martin рассказали о росте спроса на HIMARS в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Фото: Axel Heimken / Globallookpress.com

Несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) рассматривают возможность приобретения реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). О росте спроса на систему рассказал представитель ракетного подразделения компании Lockheed Martin Уэйн Харрисон, передает The Wall Street Journal.

Отмечается, что три страны АТР проявили интерес к HIMARS. По словам Харрисона, возможный конфликт с Китаем и будущая модернизация системы, которая расширит ее противокорабельные возможности, повышают интерес к HIMARS в регионе. Австралия, США и Lockheed Martin работают над новым боеприпасом для поражения движущихся целей, который позволит уничтожать корабли с берега.

Из-за спроса на HIMARS Lockheed Martin увеличит производство с 48 до 96 систем в год. В компании добавили, что HIMARS можно перевозить в грузовом отсеке самолета C-130. Также система может поражать цели с палубы движущегося судна.

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В феврале заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал, что зенитные ракетные комплексы «Тор» смогут противостоять HIMARS после доработки.

В январе телеканал ABC News сообщил, что Австралия планирует закупить 20 систем HIMARS у США к 2026 году.

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Даниил Иринин
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