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07:32, 3 марта 2023Мир

Мать умерших от фентанила детей пристыдила Байдена

Мать умерших от фентанила детей призвала Байдена извиниться после его усмешки

Фото: GEORGE FREY / Reuters

Мать двоих погибших от фентанила американских детей Ребекка Кисслинг призвала президента США Джо Байдена извиниться за его реакцию на этот инцидент. Об этом на написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда Байден говорил о матери, потерявшей двух сыновей, он улыбнулся… Вот так ты говоришь о смерти моих сыновей? Глумишься над моей утратой?», — возмутилась женщина.

Она отметила, что Байдену следовало бы принести извинения и понести ответственность за свое неприемлемое поведение.

Ранее Кисслинг дала показания перед конгрессом по делу о смерти двух своих сыновей, которые умерли в 2020 году после приема обезболивающих, в составе которых был фентанил. После этого конгрессвуман Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в смерти детей. Позднее Байден заочно ответил Грин. Усмехнувшись, он заявил, что этот наркотик появился при его предшественнике.

Фентанил — опиоидное обезболивающее лекарство. Этот искусственный заменитель героина разработали в 60-е для медицинских целей.

В 2021 году в Соединенных Штатах Америки был установлен антирекорд по смертям от употребления наркотиков. Передозировка стала причиной смерти более 100 тысяч человек за год, при этом от фентанила умерло больше людей, чем от любого другого наркотического вещества в 2016 году.

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Марина Совина
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