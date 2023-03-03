Мать умерших от фентанила детей пристыдила Байдена

Мать умерших от фентанила детей призвала Байдена извиниться после его усмешки

Мать двоих погибших от фентанила американских детей Ребекка Кисслинг призвала президента США Джо Байдена извиниться за его реакцию на этот инцидент. Об этом на написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Когда Байден говорил о матери, потерявшей двух сыновей, он улыбнулся… Вот так ты говоришь о смерти моих сыновей? Глумишься над моей утратой?», — возмутилась женщина.

Она отметила, что Байдену следовало бы принести извинения и понести ответственность за свое неприемлемое поведение.

Ранее Кисслинг дала показания перед конгрессом по делу о смерти двух своих сыновей, которые умерли в 2020 году после приема обезболивающих, в составе которых был фентанил. После этого конгрессвуман Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в смерти детей. Позднее Байден заочно ответил Грин. Усмехнувшись, он заявил, что этот наркотик появился при его предшественнике.

Фентанил — опиоидное обезболивающее лекарство. Этот искусственный заменитель героина разработали в 60-е для медицинских целей.

В 2021 году в Соединенных Штатах Америки был установлен антирекорд по смертям от употребления наркотиков. Передозировка стала причиной смерти более 100 тысяч человек за год, при этом от фентанила умерло больше людей, чем от любого другого наркотического вещества в 2016 году.