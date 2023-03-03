Байден усмехнулся, комментируя смерть двоих американских детей

Байден с усмешкой прокомментировал смерть двоих американских детей от наркотика фентанила

Президент США Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двоих детей от фентанила в 2020 году. Это произошло во время партийного собрания демократов в Балтиморе. Видео, на котором запечатлена данное высказывание американского лидера, опубликовано на YouTube-канале New York Post.

Байден ответил на обвинения члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин в нестабильной ситуации с наркотиками в стране, из-за которой, по ее мнению, и умерли дети. «Она очень конкретно изъяснилась, комментируя слова матери, которая потеряла двоих детей из-за фентанила, обвинив меня в том, что их убил я. Самое интересное, что фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации президента», — сказал глава государства, после чего усмехнулся. Затем Байден заявил, что не хочет дальше обсуждать эту тему.

Ранее Байден ошибся, рассказывая о работниках Белого дома. «Больше половины женщин моей администрации — женщины», — сказал президент.

Американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в 2022 году. Первой из восьми ошибок президента США в 2022 году журнал назвал оговорку, когда он перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июля, во время посвященного правам женщин выступления глава государства зачитал технические инструкции с телесуфлера.