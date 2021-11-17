Заменитель героина стал причиной новой эпидемии наркомании в США

В Соединенных Штатах Америки установлен антирекорд по смертям от употребления наркотических веществ. Передозировка наркотиками стала причиной смерти более 100 тысяч человек за год. Правительственную статистику приводит The Washington Post.

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Период, во время которого число смертей от передозировки наркотиками перевалило за сотню тысяч человек, совпадает с началом коронавирусной пандемии — с апреля 2020 года по апрель 2021 года. По сравнению с прошлым аналогичным периодом прирост составил 28,5 процента. Распространение COVID-19 в США называют в числе одной из причин ухудшения ситуации.

Больше всего смертей среди американцев зафиксировано в историческом регионе у гор Аппалачи. Это в первую очередь штаты Пенсильвания, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннеси, Джорджия и Алабама.

Возглавляет список по количеству смертей опиоид фентанил. Этот искусственный заменитель героина разработали в 60-е для медицинских целей. От фентанила в 2021-м умерло больше людей, чем от любого другого вещества в 2016 году.

Ранее «Лента.ру» опубликовала большой спецпроект о том, как в США боролись с наркотической зависимостью и к каким результатам это привело.

