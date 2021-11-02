Известный рэпер арендовал самолет и передумал лететь из-за одного замечания

Известный американский рэпер Мик Милл разозлился на бортпроводника из-за одного замечания и передумал лететь на самолете. Подробности инцидента опубликовал The Independent со ссылкой на Instagram-сторис музыканта.

Как сообщает издание, Милл со своей командой арендовали частный лайнер для перелета из Нью-Йорка в Атланту. После посадки к ним подошел один из членов экипажа и поинтересовался, не употребляли ли они наркотики.

«Мы поднялись на борт 30 секунд назад, а он задает подобные вопросы. Как вообще можно успеть сделать хоть что-то за такое короткое время?» — возмутился рэпер. На что член летного состава ответил ему, что «просто чувствует запах».

Слова бортпроводника задели рэпера, и он посчитал его поведение проявлением расизма. «Мы сошли с самолета, поскольку не чувствовали себя в безопасности там. Бортпроводник вел себя, как настоящий расист или сумасшедший», — высказался Милл.

Ранее в сентябре россиянин пытался провезти наркотики в двойном дне сумки и был арестован. Инцидент произошел в аэропорту Турции при транзитной пересадке туристов, летевших из России в Хургаду. При сканировании багажа одного из пассажиров сотрудники таможни заметили в сумке подозрительные предметы.