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00:35, 3 марта 2023Россия

Власти рассказали о месте взрыва около Коломны

Помощник главы Коломенского городского округа: взрыв произошел в сельской местности

Фото: группа «Коломна» во «ВКонтакте»

Помощник главы Коломенского городского округа рассказала о месте взрыва, который произошел около Коломны. Ее слова передает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По словам чиновницы, взрыв произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску, и не был слышен во всем городе. По предварительным данным, в районе происшествия инфраструктурных объектов нет.

О том, что в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщила Baza. По данным канала, он был слышен практически во всех районах города. Пресс-служба администрации Коломенского городского округа заявила, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

28 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

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Марина Совина
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