Власти рассказали о месте взрыва около Коломны

Помощник главы Коломенского городского округа: взрыв произошел в сельской местности

Помощник главы Коломенского городского округа рассказала о месте взрыва, который произошел около Коломны. Ее слова передает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По словам чиновницы, взрыв произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску, и не был слышен во всем городе. По предварительным данным, в районе происшествия инфраструктурных объектов нет.

О том, что в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщила Baza. По данным канала, он был слышен практически во всех районах города. Пресс-служба администрации Коломенского городского округа заявила, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

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