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23:11, 2 марта 2023Россия

Власти Коломны прокомментировали информацию о взрыве

Власти Коломны: правоохранители и спасатели выехали на место после сообщений о взрыве

Фото: группа «Коломна» во «ВКонтакте»

Пресс-служба администрации Коломенского городского округа прокомментировала информацию о взрыве в пригороде. Об этом сообщает РБК.

Как отметили власти города, на данный момент детали произошедшего неизвестны. Там добавили, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. О направившихся на место инцидента сотрудниках сообщили и в МЧС.

О том, что в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщила Baza. Взрыв был слышен практически во всех районах города. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

28 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу пять российских регионов. О происшествиях сообщили власти Адыгеи, Белгорода и Брянской области, а также города Туапсе Краснодарского края и Подмосковья.

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Марина Совина
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