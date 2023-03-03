Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:02, 3 марта 2023Забота о себе

Врач назвал секрет похудения без обвисшей кожи

Диетолог Ирышкин: чтобы не обвисала кожа, нужно худеть со скоростью килограмм в неделю

Фото: Chromorange / Bilderbox / Globallookpress.com

О том, как нужно худеть, чтобы не обвисала кожа, рассказал эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин. Секрет такого уменьшения веса он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Ирышкин предостерег, что снижение веса должно проходить строго под контролем лечащего врача или нескольких — диетолога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, сомнолога и фитнес-тренера. Чтобы обеспечить себе похудение без обвисшей кожи, продолжил он, нужно худеть со скоростью полкилограмма-килограмм в неделю.

Кроме того, по его словам, важно не забывать про белок в рационе. «Если его не будет хватать, теряется мышечная масса, которая необходима для равномерного снижения веса. Также поддерживать баланс белков необходимо для сохранения упругости и увлажненности кожи», — сказал эндокринолог, добавив, что на килограмм массы тела рекомендуется потреблять не менее 0,8 грамма белка.

Материалы по теме:
«Тяжело даже моргать» Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
«Тяжело даже моргать»Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
13 декабря 2018
Голодные до красоты Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Голодные до красотыНаркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
19 ноября 2020
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

Ирышков предупредил, что для предупреждения обвисания кожи также не стоит использовать программы питания, где калорийность меньше минимальной суточной нормы: 1100-1300 килокалорий для женщин и 1500-1600 килокалорий для мужчин. Помимо этого, во время занятий спортом он посоветовал прибегать не только к кардионагрузкам, но и проводить силовые тренировки, обеспечивающие сильный мышечный корсет.

Ранее диетолог Ништа Патель назвала способы похудеть без страданий. По ее словам, чтобы обмануть организм и есть меньше, но наедаться, нужно есть маленькими столовыми приборами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Врач назвал секрет похудения без обвисшей кожи
«﻿Дочка» «Газпром нефти» получила долю Shell в бывшем совместном предприятии
Диетолог сообщила о пользе куриных яиц для пожилых людей
850 килограммов кокаина вынесло на пляж
РЖД предоставит летние скидки на поездки для детей
Стало известно о планах ЕС ввести санкции против Китая за военную помощь России
Российского форварда обменяли в НХЛ второй раз за два дня
Москвичи обсудили новые дорожные знаки для самокатчиков
Зеленского рассмешили слова о победе Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.