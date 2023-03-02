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20:07, 2 марта 2023Забота о себе

Диетолог назвала четыре способа обмануть организм и похудеть без страданий

Диетолог Патель призвала есть из синих тарелок и назвала еще три способа похудеть легко

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Чтобы обмануть организм и есть меньше, но наедаться, нужно есть маленькими столовыми приборами, призвала диетолог Ништа Патель. В интервью для Daily Mail она назвала этот и еще три способа похудеть без страданий.

По словам диетолога, секрет эффективной борьбы с лишним весом заключается в том, чтобы заставить мозг не реагировать на еду и больше заниматься спортом. Патель обнадежила, что существуют четыре хитрости, способные легко приблизить человека к желаемой цифре на весах.

Маленькие и синие тарелки

Диетолог рассказала, что употребление пищи с синих тарелок замедляет скорость еды и оказывает успокаивающее воздействие. Медики аргументируют это тем, что синий цвет не ассоциируется с аппетитными продуктами. Патель напомнила и о необходимости есть из маленьких тарелок, чтобы не было возможности накладывать много еды.

Ранее житель Ирландии Пэт О'Нил похудел на 25 килограммов за три месяца. Секретом успеха он назвал синюю маленькую тарелку

Маленькие столовые приборы

Патель добавила, что эффективным в похудении является использование не только маленьких тарелок, но и небольших столовых приборов. По ее словам, люди съедают на восемь процентов меньше пищи, используя маленькую ложку. Использование компактных приборов помогает четче отслеживать момент насыщения.

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Вдыхание аромата мяты

Диетолог обратила внимание, что вдыхание аромата мяты способно уменьшить тягу к жирной пище, вследствие чего человек потребляет меньше калорий. В 2008 году ученые обнаружили, что люди, нюхающие мяту каждые два часа, съедают еды на 360 килокалорий меньше, чем те, кто не нюхает эфирное масло.

Интервальное голодание

По словам диетолога, эффективность употребления пищи в определенное время на себе испытали многие знаменитости — от Илона Маска до Дженнифер Эннистон. Доказано, что воздержание от пищи в течение 16 часов помогает сбросить на 50 процентов больше веса.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян развеяла популярный миф о похудении. Она заявила, что нельзя ускорить обмен веществ при помощи диет и БАДов.

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Вера Владзиевская
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