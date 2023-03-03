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13:15, 3 марта 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Кременную из системы «Град»

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Кременной из системы «Град»

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 3 марта, обстреляли Кременную десятью ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, украинские вооруженные силы выпустили ракеты по населенному пункту Кременная Северодонецкого района Луганской народной республики. ВСУ открыли огонь в 11:48 по московскому времени с применением РСЗО БМ-21 «Град».

Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Ранее сообщалось, то ВСУ из минометов обстреляли строящуюся в Курской области оборонительную линию. Всего ВСУ выпустили около десяти мин.

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Варвара Кошечкина
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