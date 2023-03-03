Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации

Захарова осудила заявление ООН об уничтожении культурных ценностей на Украине в ходе СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Совета ООН по правам человека (СПЧ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте ведомства.

«Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека», — заявила она.