Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:08, 3 марта 2023Мир

Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации

Захарова осудила заявление ООН об уничтожении культурных ценностей на Украине в ходе СВО

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление Совета ООН по правам человека (СПЧ) о так называемом уничтожении украинских культурных ценностей в ходе проводимой Россией специальной военной операции (СВО). Об этом сказано на сайте ведомства.

«Ничего нового кроме набивших оскомину безосновательных выпадов в адрес нашей страны в данном опусе не содержится: налицо очередная попытка спецпроцедур СПЧ выгородить киевский режим, а также демонизировать Россию. На объективность, как обычно, нет и намека», — заявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
В Донецке из тела мужчины достали неразорвавшуюся мину
В ДНР задержали подозреваемого в убийстве подростка главу ОПГ
В России построят мегаобщежитие
В Москве состоялось прощание с политологом Павловским
Захарова раскритиковала заявление ООН о спецоперации
Минобороны Сербии опровергло поставку боеприпасов на Украину
Доктор Мясников объяснил распространенный миф о кофе
Apple изобрела «Face ID для здоровья»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.