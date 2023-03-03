Стало известно о выманивании полицейских с подконтрольных России территорий

Экс-сотрудник МВД Украины заявил, что Киев выманивал полицейских и отправлял на фронт

Власти Киева обманом и угрозами заставляли полицейских выехать на территорию Украины, где их избивали, а после отправляли на передовые позиции фронта. Об этом стало известно РИА Новости от бывшего сотрудника МВД Украины, который остался работать на территории контролируемой Россией Запорожской области.

По его словам, 90 процентов сотрудников оставалось на месте, когда территория была уже подконтрольной российским военным. Потом их заманили большими зарплатами, и они начали выезжать на сторону, подконтрольную Украине. К первым выезжавшим сотрудникам «еще лояльно относились». Остальных проверяла внутренняя служба безопасности Украины, сотрудников избивали, у них пытались выведать информацию и ставили на самую переднюю линию обороны.

«Тех, кто последние выезжали, те попали под жесткий пресс, их избивали очень сильно», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что обещанных денег полицейским так и не заплатили, а в зону боевых действий сотрудников МВД отправляют с формулировкой «нет доверия».

Экс-сотрудник украинского МВД также сообщил, что полицейские не хотели выезжать из-за того, что украинская полиция «творила беспредел». Они хотели остаться и работать в России, но их шантажируют тем, что у их родственников будут проблемы. По его словам, некоторые полицейские «повелись» на обещания больших зарплат.

Ранее бывший сотрудник МВД Украины, оставшийся работать на территории Запорожской области, контролируемой Россией, рассказал, что украинские силовики убили вернувшегося на Украину сотрудника МВД из-за того, что он, по их мнению, долго выезжал с территории, контролируемой Российской Федерацией.