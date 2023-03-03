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14:58, 3 марта 2023Экономика

Путин подписал указ о работе предприятий гособоронзаказа при военном положении

Путин утвердил правила работы предприятий гособоронзаказа при введении военного положения
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Администрация Президента России

Российские предприятия, выполняющие работы в рамках государственного оборонного заказа, но нарушающие свои обязательства, перейдут под внешнее управление в случае введения военного положения. Об этом говорится в указе президента страны Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в закон «О военном положении». Они подразумевают приостановку прав собственников или акционеров предприятия и полномочий его органов управления до отмены военного положения. Новую управляющую организацию должен будет выбрать Минпромторг, в том числе она сможет исполнять обязанности акционеров.

В документе содержится поручение Военно-промышленной комиссии создать рабочую группу по отслеживанию деятельности предприятий, участвующих в исполнении гособоронзаказа. Этот орган должен будет формировать позицию по переводу заводов под внешнее управление.

Если соответствующее решение будет принято, то правительство России должно будет принять меры по защите прав трудящихся на таких предприятиях и бюджетных средств, которые вкладываются в его деятельность. Указ вступил в силу с момента опубликования.

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Платон Щукин
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