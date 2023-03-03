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12:43, 3 марта 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о военном положении после атаки на Брянскую область

Песков: решений о военном положении после атаки на Брянскую область не принималось

Кадр: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Каких-либо решений о военном положении в ряде регионов России после атаки на Брянскую область не принималось. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось», — сообщил представитель Кремля.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

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Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинской ДРГ на Брянскую область является терактом.

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Никита Абрамов
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