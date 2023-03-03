МИД России обвинил Запад в попытке нанести стратегическое поражение России

МИД РФ назвал обреченными на провал требования Запада к Украине продолжать боевые действия

Запад требует от властей Украины продолжения наступательных действий, несмотря на то что названные планы обречены на провал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«За все эти годы коллективный Запад, взрастивший неонацистский киевский режим, сделал из него послушный инструмент, которым он тщетно пытается нанести стратегическое поражение России», — обвинили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения всех ее задач.

В той же публикации в МИД выразили мнение, что продолжающаяся накачка Украины западным вооружением и техникой является частью плана Запада по уничтожению России — тем самым они превращают украинскую территорию «в полигон для испытания собственных разработок».